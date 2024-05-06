Ландо Норрис избавился от антирекорда Формулы 1

Ландо Норрис избавился от антирекорда Формулы 1СоцсетиПилот McLaren Ландо Норрис одержал первую победу в карьере в Формуле 1 на Гран При Майами, что позволило юному британцу не только войти в число гонщиков, побеждавших в чемпионате мира, но и избавиться от статуса обладателя антирекорда в серии.
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