Шанхай (ATP). Финал. Синнер сыграет с Джоковичем

Сетка здесь. Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 2 – 13 октября 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Финал Янник Синнер (Италия) Новак Джокович (Сербия) Дата проведения 13 октября, 11.
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