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Журнал «Профиль»

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В Нью-Йорке продали дом детства Трампа

Двухэтажный особняк в нью-йоркском районе Квинс выставили на продажу еще в ноябре 2025 года, с тех пор цену объекта пришлось дважды снижать, в итоге дом был куплен за $1,93 млн.

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