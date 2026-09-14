Мэр Парахин: в Орле при атаке БПЛА повреждены более 150 квартир

Более 150 квартир повреждены в Орле в результате атаки украинских беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в Telegram-канале.
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