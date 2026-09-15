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Секретная роспись, странный танец и демарш свекрови: чем обернулась пышная свадьба Евгении Медведевой

Секретная роспись, странный танец и демарш свекрови: чем обернулась пышная свадьба Евгении Медведевой

В конце августа 2026 года олимпийская призерка Евгения Медведева и солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов размахнулись на пышный праздничный банкет: в московском отеле The Carlton собрались 200 гостей.

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