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Хорошо быть кошкою, хорошо собакою, где хочу пописаю, где хочу покакаю 18+

Хорошо быть кошкою, хорошо собакою, где хочу пописаю, где хочу покакаю 18+

Виктор Анисимов  Для затравки: Новая детская и подростковая субкультура захлёстывает Россию. На улицах многих наших городов минувшим летом появилось большое количество так называемых квадроберов, или как говорят вменяемые люди - квадробоберов, впрочем, хрен редьки не сладше.

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Комментарии
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Алексей Тан
Хорошо быть кошкою и собакою... по куда ТЕБЯ кормят.. одевают.... и домой в пускают.
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