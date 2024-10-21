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Спецназовцы КНДР получили форму и проходят акклиматизацию в России — The Telegraph

Спецназовцы КНДР получили форму и проходят акклиматизацию в России — The Telegraph

По данным южнокорейской разведки, около полутора тысяч бойцов Сил специальных операций Корейской народной армии (SOF, КНДР) уже переброшены во Владивосток и в ближайшее время ожидается их дальнейшее развертывание.

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Это точно.
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2 час.
S Sharkov
Они по данным разведки и у Хусейна ОМП увидели. До сих пор ищут.
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1 час.
Марина Л
👍
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35 мин.

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