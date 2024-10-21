Спецназовцы КНДР получили форму и проходят акклиматизацию в России — The Telegraph

По данным южнокорейской разведки, около полутора тысяч бойцов Сил специальных операций Корейской народной армии (SOF, КНДР) уже переброшены во Владивосток и в ближайшее время ожидается их дальнейшее развертывание.
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