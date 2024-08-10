Танкисты заняли огневые позиции для уничтожения бронегрупп ВСУ в Курской области

"Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики попытались атаковать Курскую область". а по факту они на 10-12км вошли на территорию области. Стыдно шелкопёрам из МО, недоговаривать!

Александр Ляшенко

7 авг. 315 боевиков и 54 единицы бронетехники. 8 авг. потери ВСУ до 400 боевиков и 32 единиц техники. Как разведка,не смогла заметить более ста единиц техники? Господин Главнокомандующий, кто ест даром,у тебя в Армии. хлеб, или что хуже прячет информацию?