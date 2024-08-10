РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Танкисты заняли огневые позиции для уничтожения бронегрупп ВСУ в Курской области

Российские танкисты заняли огневые позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
&quot;Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики попытались атаковать Курскую область&quot;. а по факту они на 10-12км вошли на территорию области. Стыдно шелкопёрам из МО, недоговаривать!
Ответить
16 час.
Александр Ляшенко
7 авг. 315 боевиков и 54 единицы бронетехники. 8 авг. потери ВСУ до 400 боевиков и 32 единиц техники. Как разведка,не смогла заметить  более ста единиц техники? Господин Главнокомандующий, кто ест даром,у тебя в Армии. хлеб, или что хуже прячет информацию?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх