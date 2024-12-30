Из Трампа продолжают делать сексуального маньяка

Федеральный апелляционный суд оставил в силе решение, по которому избранный президент США Дональд Трамп должен выплатить 5 миллионов долларов писательнице Джин Кэрролл после того, как присяжные признали его виновным в сексуальном домогательстве и клевете на бывшую колумнистку журнала.
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