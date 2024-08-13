ВМС Британии сообщают об атаках на два судна вблизи побережья Йемена Из Центра координации морских торговых перевозок ВМС Британии (UKMTO) сообщают об атаках на два судна вблизи побережья Йемена.
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ВМС Британии сообщают об атаках на два судна вблизи побережья Йемена Из Центра координации морских торговых перевозок ВМС Британии (UKMTO) сообщают об атаках на два судна вблизи побережья Йемена.
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