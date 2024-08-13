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ВМС Британии сообщают об атаках на два судна вблизи побережья Йемена

ВМС Британии сообщают об атаках на два судна вблизи побережья Йемена Из Центра координации морских торговых перевозок ВМС Британии (UKMTO) сообщают об атаках на два судна вблизи побережья Йемена.

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