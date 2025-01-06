Смолянку Машу Малиновскую подозревают в долгах за коммунальные услуги

По информации Telegram-канала Mash телеведущую разыскивают судебные приставы. Как сообщает Mash, уже четыре года налоговая и АО «Мосэнергосбыт» пытаются взыскать с Малиновской 125 тысяч рублей долга за коммуналку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии