Фехтование двумя «Рапирами»: расчет МТ-12 показал, как громит позиции боевиков

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета 100-миллиметровой буксируемой пушки МТ-12 «Рапира» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО): https://tvzvezda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии