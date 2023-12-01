Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Фехтование двумя «Рапирами»: расчет МТ-12 показал, как громит позиции боевиков

Фехтование двумя «Рапирами»: расчет МТ-12 показал, как громит позиции боевиков

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета 100-миллиметровой буксируемой пушки МТ-12 «Рапира» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО):  https://tvzvezda.

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