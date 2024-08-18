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РАН: на Камчатке может произойти землетрясение магнитудой 9 в ближайшие дни

РАН: на Камчатке может произойти землетрясение магнитудой 9 в ближайшие дни

Землетрясение магнитудой от 6 до 9 может произойти на Камчатке в ближайшие двое суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление общего совета Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

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