Из-за гибели и ранений в рядах ВСУ возник дефицит инструкторов – NYT

"Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли", - сказал Олексюк. В то же время ряды вооруженных сил Украины постоянно пополняются новыми бойцами, которые не могут пройти обучение из-за нехватки военных специалистов.
"Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли", - сказал Олексюк. В то же время ряды вооруженных сил Украины постоянно пополняются новыми бойцами, которые не могут пройти обучение из-за нехватки военных специалистов.
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