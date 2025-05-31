Мошенники обманывают россиян с зарубежными счетами через фейковые ссылки

Мошенники нашли новый способ обмана россиян, владеющих зарубежными счетами: злоумышленники рассылают сообщения с напоминанием о необходимости сдачи отчетности по таким счетам, прикрепляя к ним фейковые ссылки.
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