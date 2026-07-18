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Можно ли попасть под украинский дрон на трассе "Новороссия": мифы и реальность

Можно ли попасть под украинский дрон на трассе "Новороссия": мифы и реальность

Корреспондент издания Украина.ру проехал на легковой машине по основным транспортным магистралям новых регионов, чтобы на собственном опыте понять, можно ли по ним спокойно передвигаться, или такая поездка может закончиться плачевно .

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