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Щенок за 5 месяцев стал размером с медведя и продолжает расти

Щенок за 5 месяцев стал размером с медведя и продолжает расти

Одна семья решила приобрести щенка с рук и даже не подозревала, каким сюрпризом это обернется. С самого первого дня маленький пушистый комочек начал расти с невероятной скоростью — буквально на глазах становясь все больше и больше.

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Комментарии
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М
ММ
Мишку легко задавит..
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18 час.
Элеонора Коган
Прелесть, берегите его!!!!
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16 час.
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