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ФедералПресс

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Иран поставил МАГАТЭ жесткое условие для возвращения инспекторов на ядерные объекты

Иран поставил МАГАТЭ жесткое условие для возвращения инспекторов на ядерные объекты

ТЕГЕРАН, 3 октября, ФедералПресс. Тегеран не готов возобновлять инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах без гарантий их безопасности.

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