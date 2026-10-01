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Советом ветеранов МВД по Республике Татарстан и ветеранскими организациями органов и подразделений внутренних дел организованы мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей

Советом ветеранов МВД по Республике Татарстан и ветеранскими организациями органов и подразделений внутренних дел организованы  мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.

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