Советом ветеранов МВД по Республике Татарстан и ветеранскими организациями органов и подразделений внутренних дел организованы мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.
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