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Закон, порядок, государство

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Жилищно-коммунальные службы Восточного военного округа отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальные службы Восточного военного округа отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства

Независимо от погодных условий и времени суток более 9 тысяч специалистов жилищно-коммунальных служб, расположенных от Сахалинской области до республики Бурятия работают на обеспечение жителей военных городков и личного состава ВС РФ фонда электроэнергией, теплом, подачей горячей и холодной воды и услугами водоотведения.

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