Жилищно-коммунальные службы Восточного военного округа отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства

Независимо от погодных условий и времени суток более 9 тысяч специалистов жилищно-коммунальных служб, расположенных от Сахалинской области до республики Бурятия работают на обеспечение жителей военных городков и личного состава ВС РФ фонда электроэнергией, теплом, подачей горячей и холодной воды и услугами водоотведения.