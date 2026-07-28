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Калуга-поиск

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22 дрона, усадьба Дашковой на торгах и мероприятия в парке на август: главное за день

22 дрона, усадьба Дашковой на торгах и мероприятия в парке на август: главное за день

22 дрона 27 июля в течение дня силы ПВО уничтожили 13 дронов над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Медынского, Перемышльского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов.

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