22 дрона, усадьба Дашковой на торгах и мероприятия в парке на август: главное за день

22 дрона 27 июля в течение дня силы ПВО уничтожили 13 дронов над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Медынского, Перемышльского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов.
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