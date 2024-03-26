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Этот таинственный мир

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Ещё один отчет об НЛО оказался пустышкой. Но почему так много людей всё ещё верят, что правда где-то там?

Ещё один отчет об НЛО оказался пустышкой. Но почему так много людей всё ещё верят, что правда где-то там?

Очередной правительственный отчёт опровергает существование инопланетных НЛО. Так почему же многие до сих пор убеждены в противоположном? В начале марта 2024 года Министерство обороны США обнародовало долгожданный отчёт, призванный ответить на возросший общественный интерес к неопознанным летающим объектам.

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