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Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок голословно обвинила президента РФ Владимира Путина в желании втянуть блок НАТО в конфликт.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Позднова то на Путина сваливать. С 2014 года на украине гадите.
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15 час.
vagas Karlito
Удивительно просто как для всех этих  зачуханных господ до сих пор не  явилась мысль,  что они  далеко на самые главные главнюки, даже за спиной  самого по их мнению наиглавнейшего главнюка (букву &quot;л&quot; можно не читать)!
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15 час.
Svetlana Kuzmina
Я правильно поняла, что, это Путин руководит НАТО, а не Столтенберг? Как интересно.
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11 час.

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