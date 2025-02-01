Какой сегодня праздник: 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, в России отмечают День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года в ходе Второй мировой войны, входило разгромить советские войска на юге … .