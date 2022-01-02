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В Тюменской области Полицейский Дед Мороз и Снегурочка провели профилактические беседы с детьми и поздравили их с праздниками

В Тюменской области Полицейский Дед Мороз и Снегурочка провели профилактические беседы с детьми и поздравили их с праздниками

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» посетили ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом учете в правоохранительном органе.

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