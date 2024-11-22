NTV: ЕС ведет переговоры с Китаем о новых правилах торговли электромобилями

В скором времени Брюссель и Пекин могут достичь соглашения об отмене пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европу, сообщил Бернд Ланге, председатель комитета по международной торговле Европарламента, в интервью телеканалу NTV.
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