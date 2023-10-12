Джеймс Ганн сделает рекастинг участников Лиги справедливости

Сформированная Заком Снайдером “Лига справедливости” распалась. По информации источников издания Variety, ни один из актеров – Генри Кавилл (Супермен), Бен Аффлек (Бэтмен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен), Рэй Фишер (Киборг) и Эзра Миллер (Флэш) – не повторит свою оригинальную роль супергероя в перезапущенной Джеймсом Ганном и Питером Сафраном DCU.
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