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Ловчев обвинил судью в порче матча "Спартак" - "Динамо" из-за удаления Маухуба

Ловчев обвинил судью в порче матча "Спартак" - "Динамо" из-за удаления Маухуба

Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Ловчев после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" заявил, что главный арбитр Сергей Иванов испортил игру, решив удалить марокканца Эль-Мехди Маухуба.

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