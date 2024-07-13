МИД Китая обвинил Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела страны

Министерство иностранных дел Китая заявило, что подписанный президентом США Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» вызвал острый протест со стороны Китая, который рассматривает его как грубое вмешательство во внутренние дела страны.
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