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Общественная служба новостей

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МИД Китая обвинил Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела страны

МИД Китая обвинил Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела страны

Министерство иностранных дел Китая заявило, что подписанный президентом США Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» вызвал острый протест со стороны Китая, который рассматривает его как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

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