Украина: В бой идут уже «пиджаки»

В «незалежной» взялись за бывших студентов, чтобы на смерть их бросить Дмитрий Родионов Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Материал комментируют: Иван Мезюхо Лариса Шеслер На Украине под очередную волну мобилизации могут попасть выпускники военных кафедр.