Нефть подскочила в цене из-за беспокойства о расширении границ ближневосточного конфликта Наталья МарковаЦены на нефть выросли 27 октября более чем на 1 доллар из-за сообщений о том, что военные США нанесли удары по иранским объектам в Сирии.