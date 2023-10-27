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Нефть подскочила в цене из-за беспокойства о расширении границ ближневосточного конфликта

Нефть подскочила в цене из-за беспокойства о расширении границ ближневосточного конфликта

Нефть подскочила в цене из-за беспокойства о расширении границ ближневосточного конфликта Наталья МарковаЦены на нефть выросли 27 октября более чем на 1 доллар из-за сообщений о том, что военные США нанесли удары по иранским объектам в Сирии.

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