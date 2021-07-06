Пи Джей Такер провел тренировку перед финалом в кроссовках Девина Букера

Форвард «Бакс» Пи Джей Такер провел первую тренировку перед стартом финальной серии плей-офф против «Санз» в кроссовках Nike Kobe 1 Protro, которые персонализированы под лидера клуба из Аризоны Девина Букера.
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