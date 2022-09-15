Расчеты С-300В зенитного ракетного соединения ЦВО несут боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ

Расчеты С-300В зенитного ракетного соединения ЦВО несут боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы расчетов ЗРС С-300В, которые выполняют воздушное прикрытие группировки войск в зоне СВО.

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