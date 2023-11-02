Henderson проводит IPO по 675 рублей за акцию

Цена размещения акций в рамках первичного размещения акций (IPO) сети магазинов мужской одежды Henderson была установлена на верхней границе ранее объявленного ценового диапазона — акции будут размещаться по 675 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.
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