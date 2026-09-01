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Царьград

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Концерн "Калашников" представил новый автоматный комплекс на ВЭФ

Концерн "Калашников" представил новый автоматный комплекс на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке концерн "Калашников" презентовал облик нового автоматного комплекса АК-12+.

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