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Семья певицы Цыгановой сообщила об обысках в их доме, а сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»: что произошло, пока вы спали

Семья певицы Цыгановой сообщила об обысках в их доме, а сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»: что произошло, пока вы спали

Семья певицы Цыгановой сообщила об обысках в их доме, а сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»: что произошло, пока вы спали Новый атомный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», рассказали в Минобороны.

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