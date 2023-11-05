Семья певицы Цыгановой сообщила об обысках в их доме, а сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»: что произошло, пока вы спали Новый атомный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», рассказали в Минобороны.