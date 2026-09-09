Две двухкомнатные квартиры: современный комфорт и классическая элегантность в деталях

Когда речь заходит о преображении жилья, двухкомнатные квартиры часто воспринимаются как компромиссный вариант: вроде бы и места достаточно, но и развернуться особенно негде.
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