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Регионам дали право ограничивать работу «наливаек»

Регионам дали право ограничивать работу «наливаек»

Закон подписал президент.фото: pixabay.com/jarmoluk--> Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в борьбе с «наливайками», которые находятся в жилых домах и продают алкоголь ночью.

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