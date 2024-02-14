Регионам дали право ограничивать работу «наливаек»

Закон подписал президент.фото: pixabay.com/jarmoluk--> Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в борьбе с «наливайками», которые находятся в жилых домах и продают алкоголь ночью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии