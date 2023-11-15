В Советском Союзе для своего времени был весьма неплохой и разнообразный выбор мотоциклов. Огромной популярностью в стране пользовались транспортные средства, привезенные из Чехословакии.
Но что-то пошло не так: Иж Юпитер-5
Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Что из себя представлял сам мотоцикл - не знаю. У меня был 4 - й. Мотор был явное г...но. Как появились в продаже первые моторы пятёрки - сразу купил. Это было 13 января. 23-го установил на раму. ( всё было в Узбекистане.) к 1 му апреля на спидометре было 8 тысяч пробега. Не знаю, толь был мотор одним из первых, толи просто качественно сделан или что обкатал его по холоду, но мотор отходил 200 000 без кап ремонта и я не мог на него нахвалится. После 200 тысяч поменял коленвал и продолжил какое то время эксплуатировать.
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14 час.
Анатолий Остин
А что с Ю5 не так?
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2 час.
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