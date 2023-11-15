Но что-то пошло не так: Иж Юпитер-5

Boleslav Buljanowskij

Что из себя представлял сам мотоцикл - не знаю. У меня был 4 - й. Мотор был явное г...но. Как появились в продаже первые моторы пятёрки - сразу купил. Это было 13 января. 23-го установил на раму. ( всё было в Узбекистане.) к 1 му апреля на спидометре было 8 тысяч пробега. Не знаю, толь был мотор одним из первых, толи просто качественно сделан или что обкатал его по холоду, но мотор отходил 200 000 без кап ремонта и я не мог на него нахвалится. После 200 тысяч поменял коленвал и продолжил какое то время эксплуатировать.