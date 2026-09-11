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В Волгоградской области обломки ракеты упали на жилой дом, есть пострадавшие

В Волгоградской области обломки ракеты упали на жилой дом, есть пострадавшие

Также обломки упали на территории промышленного предприятия на юге Волгограда В результате ракетного удара, нанесённого ВСУ по Волгоградской области, был поврежден многоквартирный дом, заявил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале.

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