Нож в спину реального сектора: экономист о сохранении ключевой ставки на 14%

Банк России на заседании Совета директоров принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14%. В пресс-релизе регулятора стандартно говорится о проинфляционных рисках, однако сигналов о возможности снижения ставки на ближайших заседаниях, в нем ничего нет.