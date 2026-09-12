Нож в спину реального сектора: экономист о сохранении ключевой ставки на 14%

Банк России на заседании Совета директоров принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14%. В пресс-релизе регулятора стандартно говорится о проинфляционных рисках, однако сигналов о возможности снижения ставки на ближайших заседаниях, в нем ничего нет.
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