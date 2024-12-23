Нефть с арктического дна, электричество из вулкана и другие инновации энергетики

Инженерные решения в российском ТЭК способны удивить масштабом и смелостью. Добыть нефть из-под арктического льда, построить электростанцию на вулкане, создать первую в мире плавучую АЭС — все эти идеи когда-то казались фантастикой, но благодаря современным технологиям стали реальностью.