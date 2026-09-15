Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зерна

Украинские аграрии могут столкнуться с дефицитом мощностей для хранения зерна уже в ноябре. По оценке министра аграрной политики Тараса Высоцкого, не хватит места для 8–11 млн тонн.
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