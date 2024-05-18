Краевой арбитраж рассматривает иск к мэрии Сочи от Роспотребнадзора Документ принят краевым арбитражным судом ещё в марте 2023 году, сумма по нему — 84,1₽ миллионов, но всплыл в СМИ вновь.
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Краевой арбитраж рассматривает иск к мэрии Сочи от Роспотребнадзора Документ принят краевым арбитражным судом ещё в марте 2023 году, сумма по нему — 84,1₽ миллионов, но всплыл в СМИ вновь.