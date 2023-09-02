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Психолог Кожевникова о Горбачевой: «Что-то послужило триггером, который высвободил долго копившееся напряжение. Девочка не выдержала и психанула»

«Говорить о конкретном случае, не зная всех деталей, было бы не очень корректно. Но первая мысль, пришедшая мне в голову, была именно такой: что-то послужило триггером, который высвободил долго копившееся напряжение.

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