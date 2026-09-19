Гендиректора MIXIT Пая задержали в Москве по подозрению в крупном мошенничестве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора российского бренда косметики MIXIT Олега Пая по подозрению в особо крупном мошенничестве.
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