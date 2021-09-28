Позитивнее, пожалуйста!

Женщина: Господи, ОН уходит, уходит, уходит от меня! (Плачет) Мозг: Позитивнее, позитивнее… Женщина: Куда позитивнее-то? Вещи собирает, сволочь… Мозг: Не реви, улыбайся… Загадочно улыбайся… И не размахивай руками, как мельница! Женщина: Сволочь, чемодан укладывает… Порядочный мужик, уходя забирает только носки и трусы, а эта сволочь еще и маечки укладывает… (Плачет) Мозг: Улыбайся! Женщина: Может броситься к нему на шею? Мозг: Дура! Женщина: Может на колени перед ним рухнуть? Мозг: Дура! Женщина: А может его того? Мозг: Что «того»? Женщина: Ну… Сковородкой по голове тихонечко? Мозг:? Женщина: Потом кормить его, бедненького, бульончиком… Так месяца два можно протянуть… Может, привыкнет, не уйдет… Мозг: Уголовщина ты всё-таки… А если силы не рассчитаешь? Женщина: А я получше замахнусь и кааааак дам! Мозг: Я не в этом смысле… Баба-то ты сильная… еще убьешь, а это статья! Женщина: Делать-то что, скажи, раз ты такой умный? Мозг: Улыбайся!!! Позитивнее, позитивнее… Женщина: Ну, что в этом можно найти позитивного? Я однааааа остаааанусь! (плачет) Мозг: Улыбайся! Во-первых, не одна, а свободная женщина… Женщина: На фига мне такая свобода? Мозг: Улыбайся! Свобода — это прекрасно: будешь заниматься только собой! Женщина: Зачем? (Хлюпает носом) Мозг: Затем! Бразильский выучишь — ты так всегда мечтала смотреть сериалы без перевода.