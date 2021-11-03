Почему пожар проще тушить кипятком?

Интересные факты об огне Современному человеку сложно представить свою жизнь без огня. На нем мы готовим еду, с его помощью греемся у камина или печи, устраиваем романтику, зажигая свечи… Роль огня настолько велика, что ее сложно переоценить.
Интересные факты об огне Современному человеку сложно представить свою жизнь без огня. На нем мы готовим еду, с его помощью греемся у камина или печи, устраиваем романтику, зажигая свечи… Роль огня настолько велика, что ее сложно переоценить.
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