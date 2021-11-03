Неспешный разговор

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Почему пожар проще тушить кипятком?

Почему пожар проще тушить кипятком?

Интересные факты об огне Современному человеку сложно представить свою жизнь без огня. На нем мы готовим еду, с его помощью греемся у камина или печи, устраиваем романтику, зажигая свечи… Роль огня настолько велика, что ее сложно переоценить.

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