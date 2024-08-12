Боец с позывным Воркута: ВСУ в Херсонской области поможет «спящая» агентура

Боец российской армии с позывным Воркута заявил, что действия украинских сил в Курской области являются отвлекающим маневром, поскольку Киев готовит основное наступление на юге с целью вернуть Крым и Херсон.
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