Самый дешевый кроссовер Kia будет стоить от 555 тысяч до 1,1 миллиона рублей

Южнокорейская автомобильная марка Kia, осознав, что пока уступает конкурентам по количеству моделей в ультрабюджетном сегменте SUV, приступила к работам над новым субкомпактным «паркетником», который должен оказаться самым маленьким и, соответственно, самым дешевым кроссовером компании.
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